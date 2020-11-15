Рязанцам напомнили о действиях при утечке газа

В первую очередь следует оповестить окружающих о мерах предосторожности и исключить использование открытого огня. В МЧС также напомнили, что при использовании газового оборудования необходимо соблюдать правила безопасности.

Рязанцам напомнили, что следует делать при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе или в квартире. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В первую очередь следует оповестить окружающих о мерах предосторожности и исключить использование открытого огня, а также электроприборов, которые могут дать искру, прекратить пользоваться газовым прибором.

Далее следует проветрить помещение, вызвать аварийную службу по телефону 104 и покинуть загазованное место.