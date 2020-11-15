Пропавшего в Ряжске пенсионера нашли
Мужчину удалось опознать по записи с видеорегистратора — он шел вдоль дороги. Позже его обнаружили спящим в заброшенном доме.
В Ряжске нашли Николая Ахромкина, который пропал 11 ноября. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Пенсионера удалось опознать по записи с видеорегистратора — он шел вдоль дороги. Позже его обнаружили спящим в заброшенном доме.
Мужчина не ориентировался в пространстве и нуждался в мед помощи, сейчас он дома.