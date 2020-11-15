К аппаратам ИВЛ подключили 20 рязанцев с COVID-19

В больницах от коронавируса лечат 437 пациентов, в том числе троих детей. Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное.

К аппаратам ИВЛ подключили 20 рязанцев с COVID-19. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

В больницах от коронавируса лечат 437 пациентов, в том числе троих детей. Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 303 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 44 человек, из них 20 находятся на аппаратах ИВЛ.