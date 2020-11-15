Хабаровского блогера задержали по подозрению в убийстве

По данным СМИ, в ночь на 14 ноября в одном из домов Комсомольска-на-Амуре компания шумела на лестничной клетке. Предполагается, что блогер попытался утихомирить отдыхавших и применил газовый баллончик.

Хабаровского блогера Кирилла Панова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает Dvhab.ru.

По данным издания, в ночь на 14 ноября в одном из домов Комсомольска-на-Амуре компания шумела на лестничной клетке. Предполагается, что блогер попытался утихомирить отдыхавших и применил газовый баллончик. Как пишет Dvhab.ru, за это Панова избили, а он выстрелил из травматического пистолета и попал в голову участника потасовки. Пострадавший умер на месте.

По информации РЕН ТВ , блогер пил спиртное вместе с компанией.

Мужчину задержали, на него завели уголовное дело.

Фото из соцсети