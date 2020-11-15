Глава Минпромторга: ситуация с лекарствами в регионах улучшается
Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» пояснил, что в июне предполагалось увеличение объемов производства в два раза, но этого оказалось мало. «Произошел резкий рост потребления в 15 раз», — уточнил министр.
Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «
Мантуров пояснил, что в июне предполагалось увеличение объемов производства в два раза, но этого оказалось мало.
«Произошел резкий рост потребления в 15 раз», — уточнил министр.
Ранее стало известно, что Минздрав начнет пересматривать цены на некоторые препараты из-за возможного дефицита.