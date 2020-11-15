Глава Минпромторга: ситуация с лекарствами в регионах улучшается

Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» пояснил, что в июне предполагалось увеличение объемов производства в два раза, но этого оказалось мало. «Произошел резкий рост потребления в 15 раз», — уточнил министр.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала « Россия 1 » заявил, что ситуация с наличием лекарств в аптеках в регионах улучшается. По его словам, производители максимально нарастили мощности.

Мантуров пояснил, что в июне предполагалось увеличение объемов производства в два раза, но этого оказалось мало.

«Произошел резкий рост потребления в 15 раз», — уточнил министр.

Ранее стало известно, что Минздрав начнет пересматривать цены на некоторые препараты из-за возможного дефицита.