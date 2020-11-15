Фото: дорогу в Иркутской области посыпали песком с человеческими останками

Фото опубликовали в сети. По словам местных жителей, это могло произойти случайно. Полиция начала проверку.

В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими останками. Фото опубликовали в группе «Плохие новости» «ВКонтакте».

По словам местных жителей, это могло произойти случайно, так как в ближайших окрестностях много неизвестных захоронений времен гражданской войны. Согласно другой версии, песок могли набирать в районе местного кладбища.

Полиция начала проверку.