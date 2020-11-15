Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу

В воскресенье, 15 ноября, телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram
Водитель довез потерявшего сознание пассажира до больницы. Хрусталев очнулся через несколько часов. Его предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
Телеведущий признал, что «в погоне за молодостью и совершенством» переутомил себя физическими нагрузками, диетами и ненормированным графиком.
«Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!» — отметил Дмитрий Хрусталев.
В ближайшие недели он намерен посвятить обследованиям и отдыху.
Напомним, врачам пришлось вводить телефедущего в искусственную кому.
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