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Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу
По словам мужчины, ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Водитель довез потерявшего сознание пассажира до больницы. Хрусталев очнулся через несколько часов.

В воскресенье, 15 ноября, телеведущий Дмитрий Хрусталев в своем Instagram рассказал, как попал в больницу. По словам мужчины, ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино.

Водитель довез потерявшего сознание пассажира до больницы. Хрусталев очнулся через несколько часов. Его предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Телеведущий признал, что «в погоне за молодостью и совершенством» переутомил себя физическими нагрузками, диетами и ненормированным графиком.

«Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания!» — отметил Дмитрий Хрусталев.

В ближайшие недели он намерен посвятить обследованиям и отдыху.

Напомним, врачам пришлось вводить телефедущего в искусственную кому.

Фото из Instagram Дмитрия Хрусталева