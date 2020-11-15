Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Утром в воскресенье, 15 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.