Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Утром в воскресенье, 15 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.
Утром в воскресенье, 15 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 ноября на территории области местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман с видимостью 200-500 метров, на дорогах гололедица.
Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.