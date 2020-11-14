За сутки 111 рязанцев заразились коронавирусом

Всего 12 220 заболевших, новых выздоровевших 116 (Всего 8 893). За весь период скончались 71 человек.

За сутки 111 рязанцев заразились коронавирусом, сообщил в субботу, 14 ноября, оперштаб региона.

Всего 12 220 заболевших, новых выздоровевших 116 (Всего 8 893). За весь период скончались 71 человек.

В России зафиксировали 22 702 случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 1 903 253 случая в 85 регионах.

За последние сутки выписали 18 626 человек, за весь период — 1 425 529.

За последние сутки умерли 391 человек, за весь период — 32 834.