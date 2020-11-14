«Выздоравливай». После крупного пожара в «М5 Молле» рязанцы устроили флешмоб
Напомним, в четверг, 12 ноября, в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.
После крупного пожара в «М5 Молле» рязанцы устроили флешмоб с хештегом «Выздоравливайм5молл». Фото горожане публикуют в Instagram.
Руководство торгового центра поблагодарило рязанцев за поддержку, отметив, что такие слова очень важны для работников ТРЦ.
Напомним, в четверг, 12 ноября, в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.
Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.