«Выздоравливай». После крупного пожара в «М5 Молле» рязанцы устроили флешмоб

Напомним, в четверг, 12 ноября, в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

После крупного пожара в «М5 Молле» рязанцы устроили флешмоб с хештегом «Выздоравливайм5молл». Фото горожане публикуют в Instagram.

Руководство торгового центра поблагодарило рязанцев за поддержку, отметив, что такие слова очень важны для работников ТРЦ.

Напомним, в четверг, 12 ноября, в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.