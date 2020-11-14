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Врач порекомендовал россиянам молчать из-за коронавируса
Врач предупредил о повышенном риске заражения инфекцией при разговоре. Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков посоветовал россиянам молчать из-за коронавируса. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Врач предупредил о повышенном риске заражения инфекцией при разговоре.

Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании.

Специалист прекомендовал носить маски во время разговора, либо вовсе молчать, поскольку сдержанность в общении снижает риск инфицирования.