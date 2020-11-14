В Рязанской области фура вылетела на «встречку» и перевернулась
ДТП произошло в Путятинском районе, где местами выпал снег. Водитель из Пензенской области не рассчитал правильную необходимую скорость, и грузовик занесло.
В пятницу, 13 ноября, на 319 километре федеральной трассы М-5 (около поворота на село Макеево) перевернулся МАЗ, сообщило ИД «Пресса».
ДТП произошло в Путятинском районе, где местами выпал снег. Водитель из Пензенской области не рассчитал правильную необходимую скорость, и грузовик занесло.
Фура с полуприцепом выехала на полосу встречного движения, зацепила левую обочину и перевернулась.
Водитель в ДТП не пострадал.