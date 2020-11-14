В рязанском сквере появились чебурашка и крокодил Гена
Место для установки арт-объекта выбрали у детской площадки. Пока скульптуры закрыты.
В рязанском сквере имени Скобелева появились чебурашка и крокодил Гена, сообщил сайт горадминистрации.
Место для установки арт-объекта выбрали у детской площадки. Пока скульптуры закрыты.
Пока рязанцев попросили не снимать защитные чехлы самостоятельно. Сотрудники сделают это в понедельник, когда затвердеет бетон.
В этом году в сквере установили игровые зоны, спортплощадку и лавочки.
Во время новогодних праздников в детском городке планируется поставить новогоднюю ель.