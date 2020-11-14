В Рязани задержали рецидивистов, обкрадывающих ночью машины

Известно, что двое мужчин выбирали отечественные автомобили без сигнализации, вскрывали салон и багажник. После они забирали кошельки, банковские карты.

В Рязани задержали рецидивистов, обкрадывающих ночью машины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что двое мужчин выбирали отечественные автомобили без сигнализации, вскрывали салон и багажник. После они забирали кошельки, банковские карты.

Стражи порядка задержали злоумышленников. Ими оказались 39 и 57-летний рязанцы.

Оказалось, что они были ранее судимы за кражи, грабеж и разбойное нападение.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Рязанцам грозит до шести лет.