\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
Вск, 15
Пнд, 16
-1°
ЦБ USD 77.33 0.22 14/11
ЦБ EUR 91.32 0.51 14/11
Нал. USD 77.31 / 79.28 12:38
Нал. EUR 91.41 / 92.3 00:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
Вчера 08:27
20
4 961
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
27 447
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
32 626
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
33 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани задержали рецидивистов, обкрадывающих ночью машины
Известно, что двое мужчин выбирали отечественные автомобили без сигнализации, вскрывали салон и багажник. После они забирали кошельки, банковские карты.

В Рязани задержали рецидивистов, обкрадывающих ночью машины, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что двое мужчин выбирали отечественные автомобили без сигнализации, вскрывали салон и багажник. После они забирали кошельки, банковские карты.

Стражи порядка задержали злоумышленников. Ими оказались 39 и 57-летний рязанцы.

Оказалось, что они были ранее судимы за кражи, грабеж и разбойное нападение.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Рязанцам грозит до шести лет.