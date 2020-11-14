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В Рязани отметили годовщину создания училища ВДВ
Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» Николай Любимов. Он также подчеркнул, что воины, прошедшие подготовку в рязанском училище, могут эффективно действовать как на земле, так и в воздухе и под водой, ориентироваться в самой сложной обстановке, работать с современной техникой и вооружением.

В Рязани отметили годовщину создания училища ВДВ. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» Николай Любимов.

«Рязанское училище ВДВ — это гордость нашего края. Именно здесь готовят офицеров воздушно-десантных войск, которым нет равных», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что воины, прошедшие подготовку в рязанском училище, могут эффективно действовать как на земле, так и в воздухе и под водой, ориентироваться в самой сложной обстановке, работать с современной техникой и вооружением.

Среди выпускников — 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.

«Сегодня легендарное училище отпраздновало 102 года со дня основания. Пожелал преподавательскому составу, курсантам, выпускникам и ветеранам здоровья, силы духа, дальнейших успехов», — заключил Любимов.