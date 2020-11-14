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В России появился новый способ мошенничества
Мошенническая реклама, выдающая себя за бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений. Если пользователь переходит по ссылке, то попадает на страницу несуществующей общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей России».

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества на болезнях россиян, пишет РИА «Новости».

Мошенники прсылают push-уведомления, после человек проходит по ссылке и попадает на страницу несуществующей общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей России». Там потенциальной жертве предлагают купить конкретный препарат. Клиенту обещают скидки и «волшебное выздоровление».

Отмечается, что многие оставляют свой номер телефона, а большинство людей переводят деньги несуществующей организации.