В России появился новый способ мошенничества
Мошенническая реклама, выдающая себя за бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений. Если пользователь переходит по ссылке, то попадает на страницу несуществующей общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей России».
Злоумышленники придумали новый способ мошенничества на болезнях россиян, пишет
Мошенники прсылают push-уведомления, после человек проходит по ссылке и попадает на страницу несуществующей общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей России». Там потенциальной жертве предлагают купить конкретный препарат. Клиенту обещают скидки и «волшебное выздоровление».
Отмечается, что многие оставляют свой номер телефона, а большинство людей переводят деньги несуществующей организации.