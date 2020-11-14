В России появился новый способ мошенничества

Мошенническая реклама, выдающая себя за бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений. Если пользователь переходит по ссылке, то попадает на страницу несуществующей общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей России».