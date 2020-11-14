В Минздраве рассказали об осложнениях после коронавируса

При проявлении первых симптомов заболеваний сердца, а именно длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, отметил он. Особенно, для пациентов с хроническими заболеваниями важно вести здоровый образ жизни и придерживаться рекомендаций врача.

После коронавируса часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, передает РИА Новости .

В сообщении также говорится, что при проявлении первых симптомов заболеваний сердца, а именно длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

Особенно, для пациентов с хроническими заболеваниями важно вести здоровый образ жизни и придерживаться рекомендаций врача.