В Клепиковском районе дебошир едва не задушил мать сожительницы
Житель села Екшур выпивал с приятелями, после чего решил встретиться со своей сожительницей. Поиск возлюбленной он начал с дома ее 75-летней матери.
В Клепиковском районе дебошир едва не задушил мать сожительницы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Житель села Екшур выпивал с приятелями, после чего решил встретиться со своей сожительницей. Поиск возлюбленной он начал с дома ее 75-летней матери.
Мужчина навестил пенсионерку, однако сожительницы там не оказалось. Из-за этого он разозлился, схватил женщину за шею и пригрозил задушить.
На место вызвали полицейских. Дебошира успокоили.
Возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Клепиковского района грозит до двух лет лишения свободы.