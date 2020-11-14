В Клепиковском районе дебошир едва не задушил мать сожительницы

Житель села Екшур выпивал с приятелями, после чего решил встретиться со своей сожительницей. Поиск возлюбленной он начал с дома ее 75-летней матери.

В Клепиковском районе дебошир едва не задушил мать сожительницы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Житель села Екшур выпивал с приятелями, после чего решил встретиться со своей сожительницей. Поиск возлюбленной он начал с дома ее 75-летней матери.

Мужчина навестил пенсионерку, однако сожительницы там не оказалось. Из-за этого он разозлился, схватил женщину за шею и пригрозил задушить.

На место вызвали полицейских. Дебошира успокоили.

Возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Клепиковского района грозит до двух лет лишения свободы.