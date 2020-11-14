Ученые заявили о более восприимчивом к вакцине коронавирусе из-за мутации

Ученые проанализировали штамм D614G. Он появился в Европе и на данный момент доминирует по всему миру. Несмотря на его распространенность и то, что он вызывает менее тяжелую форму коронавирусной инфекции, D614G наиболее чувствителен к нейтрализации медикаментом.