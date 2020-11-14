Синоптики рассказали, когда в столице выпадет снег

По словам метеоролога, слабые снежинки могут выпадать уже в это воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября, но они не образуют снежного покрова, к утру понедельника местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков.