Синоптики рассказали, когда в столице выпадет снег
По словам метеоролога, слабые снежинки могут выпадать уже в это воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября, но они не образуют снежного покрова, к утру понедельника местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков.
Снег в столице ляжет примерно с 23 ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По словам метеоролога, слабые снежинки могут выпадать уже в это воскресенье и в ночь и утро на понедельник, 16 ноября, но они не образуют снежного покрова, к утру понедельника местами выпадет около 0,1-0,2 сантиметра осадков.