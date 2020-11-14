Роскачество обнаружило в семге листерии и кишечную палочку

Специалисты проверили семь торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей», «Просто Азбука», «Русское море» и «Северная компания». Листерии и кишечная палочка обнаружены у пяти: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей» и «Просто Азбука».

Роскачество проверило слабосоленое филе семги в ломтиках и обнаружило в образцах пяти торговых марок листерии и кишечную палочку. Об этом говорится на сайте организации.

Специалисты проверили семь торговых марок: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей», «Просто Азбука», «Русское море» и «Северная компания».

Листерии и кишечная палочка обнаружены у пяти: «ВкусВилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей» и «Просто Азбука».

Кроме того, в семге «ВкусВилл» и «О'Кей» экспертами было выявлено превышение по общему количеству микроорганизмов. У этих же марок выявлен кислый запах. У торговой марки «Северная компания» обнаружена бензойная кислота в количестве больше допустимого законодательством.

Как пояснили в Роскачестве, наличие неблагоприятной патогенной микрофлоры в пищевой продукции может приводить к кишечным расстройствам, а также различным заболеваниям при употреблении такой продукции.