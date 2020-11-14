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Раскрыты сроки выпуска новой российской вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса, разработанная институтом имени Чумакова сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2. В связи с этим разработчики возлагают на нее большие надежды и ждут наилучшего иммунного ответа организма, заявил в беседе с URA.RU главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров.

Вакцина от коронавируса, разработанная институтом имени Чумакова сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2. В связи с этим разработчики возлагают на нее большие надежды и ждут наилучшего иммунного ответа организма, заявил в беседе с URA.RU главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров.

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса», — пояснил Егоров.

Он отметил, что именно поэтому препарат дает полный набор всех антигенов SARS-CoV-2 и, следовательно, антитела. Это в свою очередь сможет дать людям наиболее широкую защиту. Вакцину из института Чумакова должны выпустить в феврале следующего года. Сейчас в России и мире разрабатывается большое количество вакцин от коронавируса. Две из них — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — были созданы и зарегистрированы в нашей стране.

Несколько дней назад американская фармацевтическая компания Pfizer, совместно с британской компанией BioNTech, представили результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины BNT162b2, которые оказались очень обнадеживающими.