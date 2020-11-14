Путин отметил необходимость доступа к вакцинации от COVID всех стран

По его словам, Россия поставила больше 1 млн тестов на коронавирус в более чем 40 стран мира. «Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить поставки тестов на коронавирус в другие государства. Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, Россия поставила больше 1 млн тестов на коронавирус в более чем 40 стран мира.

«Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.