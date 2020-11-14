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Прокуратура назвала статью, по которой могут возбудить дело после пожара в рязанском ТЦ
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

Прокуратура Московского района направила материалы проверки пожара в рязанском ТЦ «М5 Молл» в региональное ГУ МЧС. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

Санкции статьи предусматривают штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в ТЦ случился пожар, которому присваивали третью категорию сложности. В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.