Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить

По мнению эксперта, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить на два часа первый рабочий день календарного года. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает. Петунин напомнил, что сейчас закон не дает возможности устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного. По мнению эксперта, сокращенный рабочий день поможет создать благоприятные условия для возвращения людей к рабочему ритму после долгих новогодних праздников.