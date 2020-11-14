В Рязани выделили более миллиона рублей на ремонт маневренного фонда
Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина подняла тему аварийного жилья и маневренного фонда. Отмечается, что в Рязани более 60 аварийных домов нуждаются в расселении.
В пятницу, 13 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина провела прием граждан в онлайн режиме. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина подняла тему аварийного жилья и маневренного фонда.
Из бюджета выделили 1,2 миллиона рублей на ремонт маневренного фонда. До конца года в порядок приведут 10 жилых помещений и места общего пользования.
Сорокина поручила проконтролировать, чтобы все работы были завершены в срок.