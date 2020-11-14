Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу

Все спектакли, концерты и другие мероприятия отменены до 15 января. Артисты, музыканты и другие люди не имеют работы, и «это никого не волнует», заявил Меладзе.

Певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, пишет РИА Новости.

Певец хочет привлечь внимание к проблемам работников культуры, которые остались без работы на фоне пандемии.

Все спектакли, концерты и другие мероприятия отменены до 15 января. Артисты, музыканты и другие люди не имеют работы, и «это никого не волнует», заявил Меладзе. При этом люди спускаются в метро и часто не соблюдают меры по борьбе с коронавирусом.