Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу
Все спектакли, концерты и другие мероприятия отменены до 15 января. Артисты, музыканты и другие люди не имеют работы, и «это никого не волнует», заявил Меладзе.
Певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах,
Певец хочет привлечь внимание к проблемам работников культуры, которые остались без работы на фоне пандемии.
Все спектакли, концерты и другие мероприятия отменены до 15 января. Артисты, музыканты и другие люди не имеют работы, и «это никого не волнует», заявил Меладзе. При этом люди спускаются в метро и часто не соблюдают меры по борьбе с коронавирусом.