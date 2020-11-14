Масло завода-призрака из Самары доставляли в Рязань

Из Самары в октябре 2020 года произошла транзакция отправки продукции в различные регионы России. В Рязань направили 20 килограммов сливочного масла, еще 10 тонн отправлено в Пермский край.

В Самаре нашли завод-призрак, которая поставляла продукты по всей России, в том числе в Рязань. Об этом пишет ГТРК « Самара ».

Площадка якобы находилась в самарском поселке Управленческий и продавала мясную и рыбную продукцию. А зарегистрирована организация была в деревне Столбищи Ярославской области.

Из Самары в октябре 2020 года произошла транзакция отправки продукции в различные регионы России. В Рязань направили 20 килограммов сливочного масла, еще 10 тонн отправлено в Пермский край.

Информацию о фирме-фантоме направили в полицию и департамент ветеринарии Самарской области.