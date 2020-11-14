Из-за коронавируса под контролем медиков находятся 3267 рязанцев
В целом поступила информация о 37 203 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Из-за коронавируса под контролем медиков находятся 3267 рязанцев, сообщил в субботу, 14 ноября, оперштаб региона.
Всего в регионе зарегистрировано 12109 случаев заболевания.
В целом поступила информация о 37 203 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
33 936 рязанцев проверили на коронавирус, они здоровы.