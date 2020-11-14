\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
Вск, 15
Пнд, 16
-1°
ЦБ USD 77.33 0.22 14/11
ЦБ EUR 91.32 0.51 14/11
Нал. USD 77.31 / 79.28 12:38
Нал. EUR 91.41 / 92.3 00:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
Вчера 08:27
20
4 467
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
26 991
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
32 165
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
32 555
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Из-за коронавируса под контролем медиков находятся 3267 рязанцев
В целом поступила информация о 37 203 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Из-за коронавируса под контролем медиков находятся 3267 рязанцев, сообщил в субботу, 14 ноября, оперштаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 12109 случаев заболевания.

В целом поступила информация о 37 203 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

33 936 рязанцев проверили на коронавирус, они здоровы.