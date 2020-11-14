Число зараженных коронавирусом детей в Рязанской области приближается к тысяче

Всего с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 12220 человек. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5159 человек.

Число зараженных коронавирусом детей в Рязанской области приближается к тысяче. По последним данным, всего заразилось 906 человек. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил оперштаб региона.

Всего с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 12220 человек.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 5159 человек. Коронавирус диагностирован у 3592 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 2110 человек — от 65 до 80 лет, 453 — старше 80 лет и 906 детей (двадцать девять до 1 года; пятьдесят три по 1; тридцать девять по 2; сорок семь по 3; сорок три по 4 года; тридцать семь по 5; пятьдесят два по 6; сорок шесть по 7; пятьдесят пять по 8; сорок четыре по 9; тридцать семь по 10; пятьдесят шесть по 11; пятьдесят шесть по 12; пятьдесят шесть по 13; пятьдесят один по 14; шестьдесят семь по 15; восемьдесят по 16; пятьдесят восемь по 17 лет).