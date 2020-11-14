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Австрия ввела полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом
Локдаун продлится с 17 ноября по 6 декабря включительно. Он будет таким же, как весной.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что со вторника в стране вводится полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом, пишет ИА «Регнум»

По его словам, локдаун продлится с 17 ноября по 6 декабря включительно. Он будет таким же, как весной.

Таким образом в стране будет закрыта почти вся торговля. Останутся работать магазины ежедневной необходимости, почта, банки, аптеки. Будут закрыты косметические салоны, парикмахерские, школы переведут на дистанционное обучение. Также будут введены ограничения на выход граждан из дома