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Животные из зоомагазина в «М5 Молле» при пожаре не пострадали
Напомним, у здания рухнула часть крыши и стены. Всего эвакуировали 1238 человек. В МЧС прокомментировали пожар в «М 5 Молл».

Животные из зоомагазина в «М5 Молле» при пожаре не пострадали, сообщили в группе М5 Молл | Рязань во «ВКонтакте».

«Сообщаем, что животные в магазине „4 лапы“ живы, представители магазина их забрали. Остальную информацию по работе ТРЦ мы будем сообщать дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, у здания рухнула часть крыши и стены. Всего эвакуировали 1238 человек. В МЧС прокомментировали пожар в «М5 Молл». После появилось видео тушения пожара. Прокуратура организовала проверку после пожара в рязанском ТЦ.