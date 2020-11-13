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Врачи по новой методике восстановили рязанке позвоночник после перелома
В результате аварии женщина получила перелом позвонка в поясничном отделе. Специалисты отметили, что раньше такой диагноз для пациентов был приговором, а хирургическое лечение сопрягалось с большой кровопотерей, травматичностью и длительным восстановлением.

Врачи ОКБ по новой для региона методике восстановили рязанке позвоночник после перелома. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил областной минздрав.

В результате аварии женщина получила перелом позвонка в поясничном отделе. Специалисты отметили, что раньше такой диагноз для пациентов был приговором, а хирургическое лечение сопрягалось с большой кровопотерей, травматичностью и длительным восстановлением.

Пациентку прооперировали по методике транскутанного транспедикулярного остеосинтеза: позвонки зафиксировали и стабилизировали при помощи специальных имплантов, установленных через разрезы в полтора сантиметра.

«Сложность освоения заключается в том, что в каждом позвонке есть своя точка ввода винта. Специалисты вкручивают винты в эту точку и определяют анатомически правильное положение позвоночника», — пояснили в минздраве.

Заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ Андрей Косолапов рассказал, что операцию делали под контролем рентгена, чтобы хирург мог контролировать каждое движение.

«Размер закрепляющих винтов подбирается индивидуально, они изготовлены из титана, и это гарантирует их высокую стойкость к нагрузкам», — уточнил Косолапов.

Операция длилась около двух часов. Отмечается, что состояние пациентки не вызывает тревоги у специалистов. Ей предстоит реабилитация.