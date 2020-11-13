Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса

Люди которые уже переболели COVID-19, но отказываются носить медицинскую маску, самые опасные источники коронавируса, говорит доктор медицинских наук. Даже после болезни, отмечает Карабиненко, вирус надолго остается в верхних дыхательных путях, поэтому маски следует носить всем, без исключения.

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал самых опасных разносчиков коронавируса, передает РИА Новости.

Люди которые уже переболели COVID-19, но отказываются носить медицинскую маску, самые опасные источники коронавируса, говорит доктор медицинских наук. Даже после болезни, отмечает Карабиненко, вирус надолго остается в верхних дыхательных путях, поэтому маски следует носить всем, без исключения.

Те, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса, в основном это молодежь и дети.