В Рязанской области закрыли два детсада

Об этом министр регионального образования Ольга Щетинкина заявила во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября.

В Рязанской области закрыли два детсада. Об этом министр регионального образования Ольга Щетинкина заявила во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября.

Речь идет о скопинских детсадах в селах Желтухинский и Шелемишево. Причина закрытия в том, что педагоги и обслуживающий персонал учреждений заразились коронавирусом.

Кроме того, в Касимовском районе на карантин ушла дошкольная группа в Торбаевской школе из-за большого количества детей, заболевших ОРВИ.