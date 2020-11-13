В Рязанской области пройдут ночные рейды по кафе и ресторанам
Любимов попросил Роспотребнадзор проверить организации общественного питания на предмет выполнения ими ограничений по режиму работы.
В Рязанской области пройдут ночные рейды по кафе и ресторанам. Об этом губернатор Николай Любимов заявил во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября.
Любимов попросил Роспотребнадзор проверить организации общественного питания на предмет выполнения ими ограничений по режиму работы.
Напомним, с 23 до 6 часов в регионе действует запрет на работу кафе и ресторанов.
Также политик поручил продолжать рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах и транспорте.