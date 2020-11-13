В Рязанской области новогодние праздники пройдут с ограничениями

Об этом губернатор Николай Любимов заявил во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября. По словам губернатора, новогодние елки для детей проводиться не будут, также не планируют заливать катки, чтобы избежать скопления людей.

В Рязанской области новогодние праздники пройдут с ограничениями. Об этом губернатор Николай Любимов заявил во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября.

По словам губернатора, новогодние елки для детей проводиться не будут, также не планируют заливать катки, чтобы избежать скопления людей.

«Новогоднее оформление городов отменять не будем. Новогодние елки, иллюминация и другие праздничные украшения на улицах будут», — заявил губернатор.