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В Рязанской области новогодние праздники пройдут с ограничениями
Об этом губернатор Николай Любимов заявил во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября. По словам губернатора, новогодние елки для детей проводиться не будут, также не планируют заливать катки, чтобы избежать скопления людей.

В Рязанской области новогодние праздники пройдут с ограничениями. Об этом губернатор Николай Любимов заявил во время заседания оперштаба, которое прошло в пятницу, 13 ноября.

По словам губернатора, новогодние елки для детей проводиться не будут, также не планируют заливать катки, чтобы избежать скопления людей.

«Новогоднее оформление городов отменять не будем. Новогодние елки, иллюминация и другие праздничные украшения на улицах будут», — заявил губернатор.