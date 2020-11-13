В Рязанской области изъяли более 140 литров алкоголя

За торговлю без лицензии 70 литров спиртного изъяли в магазине на улице Зубковой, еще 30 литров — на предприятии общественного питания на площади Димитрова, 29 литров — в палатке на улице Интернациональной.

За сутки в Рязанской области изъяли 143 литра алкоголя. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За торговлю без лицензии 70 литров спиртного изъяли в магазине на улице Зубковой, еще 30 литров — на предприятии общественного питания на площади Димитрова, 29 литров — в палатке на улице Интернациональной.

Кроме того, нарушения при продаже алкоголя выявили в магазинах Старожилова, Пронска и Новомичуринска. В Сапожке в незаконной продаже спиртосодержащей жидкости уличили пенсионерку. У нее был литр суррогата.

На нарушителей составили нарушителей составили протоколы по статьям 14.16 и 14.17 КоАП. Им грозят крупные штрафы.