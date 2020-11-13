В Рязани усилили поиск «уклонистов» от армии

Военкоматы, УМВД, органы местного самоуправления усилили меры по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Отмечается, что с «уклонистами» работают по месту жительства, работы, а также в общественных местах.

В Рязани усилили поиск «уклонистов» от армии. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на совещании в мэрии по вопросу осенней призывной комиссии.

Военкоматы, УМВД, органы местного самоуправления усилили меры по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Отмечается, что с «уклонистами» работают по месту жительства, работы, а также в общественных местах.

«Кроме того, усилено информационное сопровождение вопросов призыва», — добавили в мэрии.

Фото Минобороны