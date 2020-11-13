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В России назвали условие улучшения ситуации с коронавирусом
Эксперт отметил, что обстановка начнет улучшаться, если жители будут соблюдать противоэпидемиологические меры. Медик напомнил, что россиянам следует использовать защитные маски, а также соблюдать социальную дистанцию и домашний режим.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условие уменьшения темпов распространения коронавируса нового типа, передает РИА Новости.

По его словам, скорость распространения коронавирусной инфекции снизится, когда у трети людей появится иммунитет. Как добавил специалист, пока продолжается рост заболеваемости COVID-19.

Эксперт отметил, что обстановка начнет улучшаться, если жители будут соблюдать противоэпидемиологические меры. Медик напомнил, что россиянам следует использовать защитные маски, а также соблюдать социальную дистанцию и домашний режим.