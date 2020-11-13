В России назвали условие улучшения ситуации с коронавирусом
Эксперт отметил, что обстановка начнет улучшаться, если жители будут соблюдать противоэпидемиологические меры. Медик напомнил, что россиянам следует использовать защитные маски, а также соблюдать социальную дистанцию и домашний режим.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условие уменьшения темпов распространения коронавируса нового типа,
По его словам, скорость распространения коронавирусной инфекции снизится, когда у трети людей появится иммунитет. Как добавил специалист, пока продолжается рост заболеваемости COVID-19.
Эксперт отметил, что обстановка начнет улучшаться, если жители будут соблюдать противоэпидемиологические меры. Медик напомнил, что россиянам следует использовать защитные маски, а также соблюдать социальную дистанцию и домашний режим.