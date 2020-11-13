В Касимовском районе «Форд» влетел под «КамАЗ»

ДТП произошло в четверг, 12 ноября, примерно в 22:30 на 117 километре дороги «Шацк — Сасово — Касимов». По предварительной информации, 46-летний житель Касимовского района на Ford Fusion во время обгона врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении.