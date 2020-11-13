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В Касимовском районе «Форд» влетел под «КамАЗ»
ДТП произошло в четверг, 12 ноября, примерно в 22:30 на 117 километре дороги «Шацк — Сасово — Касимов». По предварительной информации, 46-летний житель Касимовского района на Ford Fusion во время обгона врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении.

В Касимовском районе Ford влетел под «КамАЗ». Об этом сообщила пресс-служба рязансокго УМВД.

ДТП произошло в четверг, 12 ноября, примерно в 22:30 на 117 километре дороги «Шацк — Сасово — Касимов». По предварительной информации, 46-летний житель Касимовского района на Ford Fusion во время обгона врезался в грузовик, ехавший в попутном направлении. За рулем «КамАЗа» был 39-летний житель Дагестана.

Водителя Ford госпитализировали.