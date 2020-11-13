В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима
По версии следствия, летом 32-летний иностранец изнасиловал дочь своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, и выяснилось, что та беременна.
В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима. Об этом
По версии следствия, летом 32-летний иностранец изнасиловал дочь своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, и выяснилось, что та беременна. Медики сообщили об этом в следком.
Подозреваемого арестовали. Сначала он не признавал вину, но потом, как уточнила Наталья Гацко, от него поступили явки с повинной еще о «нескольких совершенных преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы».