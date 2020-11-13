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В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима
По версии следствия, летом 32-летний иностранец изнасиловал дочь своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, и выяснилось, что та беременна.

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела от отчима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу следственного управления СК России Наталью Гацко.

По версии следствия, летом 32-летний иностранец изнасиловал дочь своей гражданской жены. В октябре мать отвела девочку на обследование, и выяснилось, что та беременна. Медики сообщили об этом в следком.

Подозреваемого арестовали. Сначала он не признавал вину, но потом, как уточнила Наталья Гацко, от него поступили явки с повинной еще о «нескольких совершенных преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы».