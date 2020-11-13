В больницы попало 475 рязанцев с COVID-19

Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 339 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 46 человек, из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ.

В больницы попало 475 рязанцев с COVID-19. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Среди «ковидных» пациентов больниц — трое детей.

Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 339 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 46 человек, из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ.