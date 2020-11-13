«Техкомплект» установил рекорд «Лиги Надежды» рязанской НХЛ

Прошлогодний победитель регулярки — «Техкомплект» — разгромил дебютанта сезона «Автоимпорт» со счетом 18:0. Это стало рекордом для всего турнира, который проходит во второй раз. У победителей форвард Алексей Маслов оформил дубль и сделал три результативные передачи. Вторую победу в сезоне одержали «десантники», которые разгромили «Поляны» — 11:0.

«Техкомплект» установил рекорд «Лиги Надежды» рязанской НХЛ. Об этом сообщили организаторы.

Прошлогодний победитель регулярки — «Техкомплект» — разгромил дебютанта сезона «Автоимпорт» со счетом 18:0. Это стало рекордом для всего турнира, который проходит во второй раз.

У победителей форвард Алексей Маслов оформил дубль и сделал три результативные передачи. Вторую победу в сезоне одержали «десантники», которые разгромили «Поляны» — 11:0.

Таким образом, «РВВДКУ» пока не пропустил ни одной шайбы. У «десантников» пять очков набрал Иван Алоничев, который к голу добавил четыре результативные передачи. Третьей командой, которая пока не теряла очки оказался ЛХК «МБ Рязань». Команда разгромила рыбновцев со счетом 14:0.

Покер оформил Андрей Баранов, также у него в активе две передачи. Первую победу в сезоне одержал ЛХК «Сасово», обыгравший скопинское «Торпедо» со счетом 8:4. У победителей по четыре очка набрали Юрий Панкратов и Максим Гергель.