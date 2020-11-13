Специалисты «Рязаньгоргаз» восстановили повреждение газопровода

Утром 13 ноября на улице Фирсова, предположительно, в результате перевозки крупногабаритного груза был сбит с опор и поврежден воздушный газопровод, питающий жилой микрорайон в районе Касимовского шоссе. В результате приостановлено газоснабжение 19 многоквартирных жилых домов, а также офисных зданий и нескольких коммунально-бытовых объектов.

Рязанские газовики оперативно провели восстановительные работы на поврежденном газопроводе среднего давления.

Утром 13 ноября на улице Фирсова, предположительно, в результате перевозки крупногабаритного груза был сбит с опор и поврежден воздушный газопровод, питающий жилой микрорайон в районе Касимовского шоссе. В результате приостановлено газоснабжение 19 многоквартирных жилых домов, а также офисных зданий и нескольких коммунально-бытовых объектов.

К 14:00 ремонт газопровода был завершен, начаты работы по осуществлению пусков газа непосредственно в дома потребителей.

В соответствии с заявлением АО «Рязаньгоргаз» правоохранительными органами проводится проверка по факту нарушения «Правил охраны газораспределительных сетей». Устанавливаются виновные лица, которые будут привлечены к ответственности в порядке, определенном законодательством. Также виновники обязаны возместить причиненный ущерб и стоимость работ, связанных с пусками газа населению.