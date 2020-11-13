Рязанский производитель алкоголя уклонился от уплаты налогов более чем на 107 миллионов

Глава предприятия через подставные фирмы имитировала производство, которым фактически занималась сама организация. Подставные фирмы платили меньший акциз, и предприятие не выплатило в казну более 107 миллионов.

Рязанский производитель алкоголя уклонился от уплаты налогов более чем на 107 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил региональный следком.

Следствие установило, что в 2013—2014 годах глава предприятия, расположенного в Шиловском районе и занимающегося производством слабоалкогольных напитков, через подставные фирмы имитировала производство, которым фактически занималась сама организация. Подставные фирмы платили меньший акциз, и предприятие не выплатило в казну более 107 миллионов.

На руководителя завели дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере»). Обвиняемая на протяжении всего расследования не признавала себя виновной и оказывала противодействие следственным органам.

Имущество предприятия-должника арестовали.

Материалы дела для ознакомления передали обвиняемой и ее защитникам, после этого их направят прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд.