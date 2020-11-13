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Рязанский мэр поручила осветить сквер
Сорокина во время личного приема, который провела в режиме видеоконференции, поручила принять сквер в муниципальную собственность. Как выяснилось, его часть сейчас находится в собственности третьих лиц.

Рязанский мэр поручила осветить сквер в Семчине. На темноту в зеленой зоне Елене Сорокиной пожаловался житель дома №23 корпус 1 по улице Княжье поле, который живет по соседству со сквером, сообщил сайт администрации города в пятницу, 13 ноября.

Сорокина во время личного приема, который провела в режиме видеоконференции, поручила принять сквер в муниципальную собственность. Как выяснилось, его часть сейчас находится в собственности третьих лиц.

По распоряжению мэра после соблюдения всех юридических нюансов в сквере сделают освещение.

«Жителям все равно, чей это сквер. Мы обязаны обеспечить им комфортные условия для проживания во всех районах города», — добавила Елена Сорокина.