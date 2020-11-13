Рязанские автоинспекторы устроят масштабные рейды

Сотрудники Госавтоинспекции будут искать пьяных водителей. Нарушителям грозят штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.

Рязанские автоинспекторы устроят рейды в пятницу и выходные, 13-15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции будут искать пьяных водителей. Нарушителям грозят штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет. За повторную пьяную езду штрафуют на 200-300 тысяч, также водителю могут назначить обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Кроме того, его могут посадить в тюрьму на два года.