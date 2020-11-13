Рязанец Кучаев прокомментировал первый матч во взрослой сборной

Рязанец впервые сыграл за основную сборную в четверг, 12 ноября, в контрольном матче против Молдавии, который закончился нулевой ничьей. До этого полузащитник ЦСКА выступал только за молодежную сборную, в составе которой завоевал путевку на Евро.

Рязанский футболист Константин Кучаев прокомментировал первый матч в составе главной сборной. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом РИА Новости.

Полузащитник отметил, что особо не волновался, поскольку у него уже есть определенный опыт международных матчей за клуб и молодежную сборную. По словам игрока, главная команда страны — это «огромная ответственность», но он был уверен в своих силах.

«Желательно, конечно, было одержать победу, будем надеется, выиграть получится уже в следующем матче. Доволен ли тем, что сыграл всего тайм? Все решения принимает тренерский штаб. Моя задача работать и приносить максимальную пользу за то игровое время, которое мне доверяют», — добавил Кучаев.

Напомним, рязанец впервые сыграл за основную сборную в четверг, 12 ноября, в контрольном матче против Молдавии, который закончился нулевой ничьей. До этого полузащитник ЦСКА выступал только за молодежную сборную, в составе которой завоевал путевку на Евро.