Рязанцы высказали еще одну возможную причину пожара в «М5 Молле»

Сообщение работников торгового центра опубликовали в соцсетях. Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать взорвавшаяся петарда.

Рязанцы высказали еще одну возможную причину пожара в «М5 Молле». Сообщение работников торгового центра опубликовали в соцсетях.

«Тренер батутного центра игрался с сигнальным пистолетом и нечаянно выстрелил в потолок. Сигнальная ракета упала в поролоновую яму с кубиками и все моментально вспыхнуло», — рассказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать взорвавшаяся петарда.